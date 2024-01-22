Haklarımız tartışmaya açılamaz

Kadınlar, Medeni Kanun için Mücadele Çalıştayı’nda bir araya geldi. Adalet Bakanlığı’nın “Türkiye Yüzyılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı”nı eleştiren kadınlar, medeni haklarının tartışmaya açılamayacağını söyledi.

Haber Merkezi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) ve Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) çağrısıyla dün bir araya gelen kadınlar, Medeni Kanun Mücadele Çalıştayı’nda buluştu. İstanbul Taksim’deki Point Otel’de bir araya gelen kadınlar, Adalet Bakanlığı’nın 4-5 Ocak tarihlerinde kapalı kapılar ardında “Türkiye Yüzyılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı” düzenlemesine tepki gösterdi.

HAKKIMIZA DOKUNMAYIN

Çalıştay’ın açılış konuşmasını yapan KCDP Genel Sekreteri Fidan Ataselim, kadınların medeni haklarının tartışmaya açılamayacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Biliyorsunuz, Adalet Bakanlığı Medeni Kanunla ilgili 4-5 Ocak’ta bir çalıştay gerçekleştirdi. Medeni Kanuna el uzatmak demek, laikliğe savaş açmak demektir. Asla onlara geçit vermeyeceğiz. Büyük bir mücadele cephesini var edeceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Hedefte olan yalnızca kadınlar değil, anayasanın da hedefe alındığı günler yaşıyoruz. Kadınlar korkmayın, Medeni Kanuna dokunamayacaklar, bizleri eşit olmadığımız hiçbir masaya oturtamayacaklar. Korkma, nafaka hakkımıza dokundurtmayacağız. Korkma, aile kıskacının içerisinde kölece bir yaşamı bizlere dayatamayacaklar.”

YASALARI UYGULA!

Ardından söz alan EŞİK’ten Avukat Hülya Gülbahar da Medeni Kanunun laiklikle birlikte toplumsal hayatın direği ve vazgeçilmezi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Adalet Bakanı, aile hukukunu toptan ele alacağını söyleyen açıklamalarda bulunuyor. Kamuoyunu ve kadınları kandırabilmek için birtakım çalıştaylar düzenliyorlar. Hızlı boşanma denilen tuzağa, feministler ve kadınlar olarak düşmememiz gerekir. Bekir Bozdağ’ın gündeme getirdiği nafaka hakkına saldırıları, kadın vekillerin 10 Nisan 2022’de nafaka direnişiyle karşı çıkarak erteletebildik. Tuzaklara düşmeden, umutsuzluğa kapılmadan, ortak mücadeleyi örebilmemiz gerekli. Medeni Yasanın kabul edildiği gün olan 17 Şubat’ta, Medeni Yasayı delik deşik edecek bir kanun değişikliği teklifini önümüze getirebilirler. Fakat biz onları durdurabiliriz. Medeni Yasayı ve diğer yasaları savunmaya devam etme görevi bize düşüyor.” Konuşmaların ardından 5 oturumla kadın hakları üzerine konuşmalar gerçekleştirildi.