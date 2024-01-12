Halil Umut Meler sahalara dönüyor

Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yanındaki üç kişinin saha içinde yumruk ve tekmelerle darp ettikleri hakem Halil Umut Meler, 14 Ocak Pazar günü oynanacak olan İstanbulspor-Konyaspor maçını yönetecek.

Spor 12.01.2024 12:30 Giriş: 12.01.2024 12:30

Güncelleme: 12.01.2024 12:37 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

11 Aralık'ta oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından olaydan sonra istifa eden eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yanındaki üç kişinin saha içinde yumruk ve tekmelerle darp ettikleri FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor. Halil Umut Meler, 14 Ocak Pazar günü oynanacak olan İstanbulspor-Konyaspor maçını yönetecek. TFF tarafından 20. hafta maçlarını yönetecek diğer hakemler de açıklandı. Yarın



13.30 Hatayspor - Pendikspor: Muhammet Ali Metoğlu

13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay

16.00 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

19.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Mert Güzenge



14 Ocak Pazar



13.30 İstanbulspor - Konyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Samsunspor - Sivasspor: Burak Şeker

16.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Bahattin Şimşek

19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu 15 Ocak Pazartesi



20.00 Galatasaray - Kayserispor: Atilla Karaoğlan Süper Lig'de ikinci devrenin hakemleri açıklandı: Halil Umut Meler detayı TFF'nin Fenerbahçe ve Faruk Koca kararı açıklandı