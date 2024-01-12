Halil Umut Meler sahalara dönüyor
Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yanındaki üç kişinin saha içinde yumruk ve tekmelerle darp ettikleri hakem Halil Umut Meler, 14 Ocak Pazar günü oynanacak olan İstanbulspor-Konyaspor maçını yönetecek.
11 Aralık'ta oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından olaydan sonra istifa eden eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yanındaki üç kişinin saha içinde yumruk ve tekmelerle darp ettikleri FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor.
Halil Umut Meler, 14 Ocak Pazar günü oynanacak olan İstanbulspor-Konyaspor maçını yönetecek.
TFF tarafından 20. hafta maçlarını yönetecek diğer hakemler de açıklandı.
Yarın
13.30 Hatayspor - Pendikspor: Muhammet Ali Metoğlu
13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay
16.00 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
19.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Mert Güzenge
14 Ocak Pazar
13.30 İstanbulspor - Konyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Samsunspor - Sivasspor: Burak Şeker
16.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Bahattin Şimşek
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu
15 Ocak Pazartesi
20.00 Galatasaray - Kayserispor: Atilla Karaoğlan