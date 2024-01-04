Süper Lig'de ikinci devrenin hakemleri açıklandı: Halil Umut Meler detayı

MHK, Süper Lig‘de görev alacak yeni hakemleri açıklarken, 5 hakemin de bir alt klasmana düşülmesine karar verdi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’e yeni hakem ataması yaptı, 5 hakemi de bir alt klasmana düşürdü. MHK, Süper Lig hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka, Yasin Kol ve Yiğit Arslan’ın bir alt klasmana düşürülmesine karar verdi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Rizespor maçı sonrasında yumruklu saldırısına uğrayan FİFA kokartlı klasman hakemi Halil Umut Meler de Klasman Hakem listesinde yer aldı. Son olarak Süper Lig’de ilk yarıda 19 Aralık'ta maç yöneten ve Meler hastanede iken Arda Kardeşler ile birlikte hastane önünde hakemler adına açıklama yapan FİFA kokartlı hakem Mete Kalkavan ise faal hakemliği bıraktı. Kalkavan, VAR hakemi eğitmeni olarak görev üstlendi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, MHK tarafından belirlenen klasman hakem, video yardımcı hakem ve A klasman hakem listeleri şöyle:

Klasman Hakem: Zorbay Küçük, Alper Akarsu, Burak Pakkan, Kadir Sağlam, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Ömer Faruk Turtay, Bahattin Şimşek, Oğuzhan Çakır, Arda Kardeşler, Cihan Aydın, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Turgut Doman, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Çağdaş Altay, Mehmet Türkmen, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Halil Umut Meler, Abdulkadir Bitigen, Muhammet Ali Metoğlu, Atilla Karaoğlan

Video Yardımcı Hakem: Mustafa İlker Coşkun, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Özgür Yankaya, Emre Malok, Neslihan Muratdağı, Onur Özütoprak, Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Kutluhan Bilgiç, Alper Çetin, Koray Gençerler, Erkan Engin, Bülent Birincioğlu

A Klasman Hakem: Burak Olcar, Gürcan Hasova, Yaşar Kemal Uğurlu, Batuhan Kolak, Sarper Barış Saka, Adnan Deniz Kayatepe, Erkan Özdamar, Feridun Daldaş, Süleyman Bahadır, Ali Yılmaz, İlker Yasin Avcı, Mustafa Kürşad Filiz, Oğuzhan Uğurlu, Ozan Ergün, Ayberk Demirbaş, Davut Dakul Çelik, Fatih Tokail, Yiğit Arslan, Ömer Tolga Güldibi, Raşit Yorgancılar, Yunus Dursun, Oğuzhan Aksu, Erdem Mertoğlu, Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Ali Özer, Alpaslan Şen, Faruk Aksuoğlu, Yasin Kol.