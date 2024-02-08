Halk bu kez kutlama için meydanlara çıktı

Dış Haberler

Arjantin’in aşırı sağcı Başkanı Javier Milei tarafından desteklenen ve işçilerin haklarına yönelik birçok saldırı, kamu şirketlerinin özelleştirilmesi ve kendisine Kongre'ye danışmadan anayasa üzerinde karar alma yetkisi vermeyi içeren "torba yasa", Kongre tarafından reddedildi. Başkent Buenos Aires'te Kongre önünde bir araya gelen kalabalık gruplar, hükümetin çıkarmaya çalıştığı “torba yasanın” yeniden görüşülmek üzere alt komiteye geri gönderilmesini kutladı.

Öte yandan İsrail'e üç günlük bir ziyaret gerçekleştiren Milei, Doğu Kudüs'te yer alan Burak (Ağlama) Duvarı'na giderek burada duygulu anlar yaşadı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Milei'ye Arjantin'in "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve burada büyükelçilik açacağı" için teşekkür etti.