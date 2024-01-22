Halk oylamaları devam ediyor

Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), yerel seçim hazırlıkları kapsamında yürüttüğü halk oylamalarını sürdürüyor. Oylamalarda 50+1 kuralı üzerinden başlayan tartışmalar sonucu Mardin Aday Adayı Ahmet Türk’ün çekilmesiyle başlayan kriz ise partiden gelen açıklama ile çözüldü.

DEM Parti, Mardin adaylığı için ikinci turu beklemeden Ahmet Türk’ün adaylığını ilan etti. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır yaptığı açıklamada, ilk tur seçimlerinde kentin mevcut belediye eş başkanı Ahmet Türk ve Devrim Demir'in halk oylamasında en çok oy alan iki aday adayı olduğunu belirtti.

Bayındır, "Kürt siyasetinde ve yerel yönetimlerde önemli bir tecrübesi olan Sayın Ahmet Türk'ün yeniden aday olması için Mardin halkı, delegeler ve kent dinamikleri yoğun bir ısrar ve arayış içerisinde olmuştur. Öte yandan ön seçimlerde ikinci sırada yer alan Sayın Azad Yıldırım arkadaşımız kent dinamiklerinin, delegelerin ve halkımızın çağrısına uyarak demokratik bir olgunluk ve sorumlulukla aday adaylığından feragat ettiğini Mardin İl Seçim Koordinasyonumuza bildirmiştir. Buna göre 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Ahmet Türk ve Devrim Demir arkadaşlarımızın Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarımız olduğunu başta Mardin halkı olmak üzere tüm kamuoyuna duyuruyoruz.” dedi.

Ahmet Türk yaptığı açıklamada, "Azad arkadaşımız ikinci sırada seçimleri bitirdi ve feragat etti. Kendisine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki hep birlikte bütün yoldaşlarımızla, arkadaşlarımızla bir bütünlük içerisinde bu sınavdan geçeceğiz. Devrim arkadaşımız ‘inşallah kazanırız’ dedi. Ben kazanacağımızdan eminim yeter ki görevimizi yapalım. Yeter ki halkımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirelim” dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi eş başkanlığı için yaptığı aday adaylığı başvurusunu birinci turda seçilememesi nedeniyle çektiğini belirten Ahmet Türk, "Daha önce yüzde 50’yi aşmamam durumunda çekileceğimi açıklamıştım. Halkın sahiplenmesinde dolayı halka teşekkür ediyorum. Aktif siyasetten çekiliyorum. Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim” demişti.

DİYARBAKIR’DA HALK OYLAMASI TEKRARLANDI

DEM Parti, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adayının belirleneceği iptal edilen halk oylamasını tekrarladı. Delegeler, birçok ilçede sadece büyükşehir için değil, ikinci tura kalan belediye eş başkan aday adayları için de oy kullandı.