Halk TV, Ayşenur Arslan’ın sunduğu Medya Mahallesi programını yayından kaldırdı

Halk TV İmtiyaz Sahibi Cafer Mahiroğlu, Ankara'da gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin şüphelerini dile getiren Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programının kanalın "duruş ve bakışının sınırlarını aştığını' ifade ederek yayından kaldırıldığını açıkladı.

Halk TV, Ankara'daki saldırıya ilişkin şüphelerini dile getirdikten sonra tepki çeken Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programını yayından kaldırdı.

Halk TV İmtiyaz Sahibi Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Mahiroğlu, açıklamasında, Arslan'ın sözlerinin Halk TV'nin 'duruş ve bakışının sınırlarını aştığını' ifade ederek programın sonlandırılması kararı aldıklarını açıkladı.

Mahiroğlu, "Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz" ifadelerine yer verdi.

Mahiroğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Halk TV olarak ülkemize demokrasinin yerleşmesi için çok sesliliğe büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok bedel ödeyerek, her türlü cezaya ve baskıya rağmen farklı sesleri ve muhalif duruşları ekranımızda yansıtmaktan geri adım atmadık, atmayacağız da. Halk TV ülkemizde demokrasinin gelişmesi için vazgeçilmez bir nefes borusudur. Bu konuda tek kırmızı çizgimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüdür. Halk TV, güvenlik güçlerimizin bu kapsamda yürüttüğü terörle mücadelenin kayıtsız şartsız yanındadır. Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz."

Halk TV olarak ülkemize demokrasinin yerleşmesi için çok sesliliğe büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok bedel ödeyerek, her türlü cezaya ve baskıya rağmen farklı sesleri ve muhalif duruşları ekranımızda yansıtmaktan geri adım atmadık, atmayacağız da. Halk TV ülkemizde… — Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) October 3, 2023

NE OLMUŞTU?

Ayşenur Arslan, Halk TV'deki Medya Mahallesi programda, 1 Eylül'de Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin şüphelerini dile getirmişti.

Arslan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı durup dururken kendini patlatmış. Ama esas olarak bu benim aklıma takılan şeylerden biri iddia edemem elbette. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek neden o kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek ben geliyorum bombalar sırtımızda tabanca belimizde mi, nedir yani?"

Arslan'ın sözlerine sosyal medya kullanıcıları tepki göstermişti.

Arslan'ın sözlerine tepki çekmesinin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ayşenur Arslan'ın Ankara'daki canlı bomba saldırısının ardından kullandığı ifadeler nedeniyle Halk TV ve Arslan hakkında inceleme başlattığını duyurmuştu.