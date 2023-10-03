Gözaltına alınan gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı

Gazeteci Ayşenur Arslan, Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında TEM polislerince gözaltına alındı. Arslan, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılmasının ardından gözaltına alınan gazeteci Ayşenur Arslan, serbest bırakıldı.

Arslan, Halk TV yayınında Ankara saldırısına ilişkin şüphelerini dile getirmiş, ifadeleri sosyal medyada tepki çekmişti.

Hedef gösterilen Arslan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

TEM POLİSLERİNCE GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Seyhan Avşar, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Arslan'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) polislerince Sarıyer'deki evinden gözaltına alındığını ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüleceğini kaydetti.

Avşar, paylaşımında, "TEM polisleri Ayşenur Arslan’ın kapısında. Ayşenur abla gözaltına alınıyor. Çağlayan’a götürülecek…" ifadelerini kullandı.

TEM polisleri Ayşenur Arslan’ın kapısında. Ayşenur abla gözaltına alınıyor. Çağlayan’a götürülecek… — Seyhan Avşar (@seyhanavsar) October 3, 2023

Gözaltına alınan Arslan, polis eşliğinde İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Arslan, savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

ARSLAN NE DEMİŞTİ?

Ayşenur Arslan, Halk TV'deki programda Ankara'daki saldırıya ilişkin şüphelerini dile getirmiş, ifadeleri sosyal medyada tepki çekmişti.

Arslan dün (2 Ekim) Halk TV yayınında, Ankara'daki saldırgan hakkında "Belki o kişi üzerine bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız Her şeye aykırı, durup dururken kendini patlatmış. Ankara’da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri'de birini öldürerek ‘Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani..." şeklinde konuşmuştu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Arslan'ın Ankara'daki saldırının ardından kullandığı ifadeler nedeniyle Halk TV ve Arslan hakkında inceleme başlatmış, Halk TV İmtiyaz Sahibi Cafer Mahiroğlu da Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programının yayından kaldırıldığını açıklamıştı.