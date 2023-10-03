Ayşenur Arslan'dan soruşturma açıklaması: Mücella Yapıcı’nın yatağı boş, Silivri’ye giderim

Gazeteci Ayşenur Arslan, Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin konuştu. Arslan, "Mücella Yapıcı’nın yatağı boş, Silivri’ye giderim. Bol bol kitap okurum" dedi.

Gazeteci Ayşenur Arslan, Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmasına ilişkin konuştu. Arslan, "Mücella Yapıcı’nın yatağı boş, Silivri’ye giderim. Bol bol kitap okurum" dedi.

Gerçek Gündem'in haberine göre Arslan, kötü bir niyeti olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Terörü övmek asla söz konusu değil. Ben süreci sorguladım. Üstelik programın bütünü izlerseniz ‘bu sözlerimden terör propagandası çıkarılacaktır ama açıkça terörü lanetliyorum’ dedim. Türkiye tamamen sessizliğe gömüldü. Konuşanların da susmasını istiyorlar. Türkiye İşçi Partisi, Hatay’dan Ankara’ya bir yürüyüş yapıyor. Arkasında 20-30 kişi var. İstedikleri bu. Savcılığın soruşturma başlattığı anlaşılıyor. İfadeye çağıracaklar anlaşılan. Giderim ifademi veririm. Ben gazeteciyim, yaptığım şey sorgulamaktı. Ha sonra nereye düşer. Mücella Yapıcı’nın yatağı boş, Silivri’ye giderim. Bol bol kitap okurum.”

NE OLMUŞTU?

Ayşenur Arslan, Halk TV'deki programda Ankara'daki saldırıya ilişkin şüphelerini dile getirmiş, ifadeleri sosyal medyada tepki çekmişti.

Arslan dün (2 Ekim) Halk TV yayınında, Ankara'daki saldırgan hakkında "Belki o kişi üzerine bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız Her şeye aykırı, durup dururken kendini patlatmış. Ankara’da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri'de birini öldürerek ‘Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani..." şeklinde konuşmuştu.

Arslan'ın konuşması hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

RTÜK de söz konusu ifadeler nedeniyle Halk TV ve Arslan hakkında inceleme başlatırken Halk TV İmtiyaz Sahibi Cafer Mahiroğlu, Arslan'ın sunduğu 'Medya Mahallesi' programının yayından kaldırıldığını açıkladı.