Halka rağmen adaylıkta ısrarcı

Lütfü Savaş halkın tepkisine rağmen adaylıktan çekilmeyeceğini duyurdu. Kendisini protesto edenleri suçlayan Savaş “Operasyon yapılıyor” iddiasına sığındı. CHP’li Başarır ise “Tepkilere sırt çevirmeyiz” dedi.

Haber Merkezi

Depremin yıldönümünde gerçekleşen anmada protesto edilen CHP’nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, tepkilere rağmen adaylıktan çekilmeyeceğini duyurdu. Hatay üzerinden kirli bir oyun oynandığını iddia eden Savaş, “Beni protesto ettiler, biz bunların kim olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Hatay’da, 6 Şubat anmasında depremzedelerin protesto ettiği Savaş’ın yeniden adaylığına ilişkin tartışmalar sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Savaş’ın adaylığının yeniden değerlendirilebileceğini söylemişti. Ancak deprem sürecini yönetemeyen, müteahhitleri savunduğu açıklamaları tepki çeken, kendisini suçsuz ilan eden Savaş, aday olmakta ısrarcı.

Savaş, dün yaptığı açıklamada kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti. "Kirli bir oyun oynanıyor" ifadesini kullanan Savaş, şöyle devam etti: "Korkmayacağım, sinmeyeceğim yılmayacağım." Depremzedelerin protestosunu hedef alan Savaş, "Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın atamış olduğu bir bakan vardı. Bizi sevmeyebilirler, ama ya bir tanesinin elinde el bombası olsaydı, silah olsaydı..." diye konuştu. Savaş’ın açıklamaları sosyal medyada tepki çekerken, Savaş’ı adaylıktan çekmesi için CHP yönetimine çağrı yapıldı.

Savaş’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Hatay’da oynanmak istenen oyunları biliyoruz. Hatay’da sığınmacı işgaline karşı olacağımı herkesle paylaşmak istiyorum. Korkmayacağım, sinmeyeceğim yılmayacağım. Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Beni protesto ettiler, biz bunların kim olduğunu biliyoruz. Sayın Bakanımıza söz attılar. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın atamış olduğu bir bakan vardı. Bizi sevmeyebilirler, ama ya bir tanesinin elinde el bombası olsaydı, silah olsaydı... Sayın Cumhurbaşkanımız bir yere giderken önden önlem alınıyor; burada da alınmalıydı. Ben Sayın Genel Başkanla dün akşam konuştum. Sayın Genel Başkanımızın duruşu net. ‘Adayımız Lütfü Savaş ve biz seçimi kazanacağız’ diyor"

ANKET YAPILACAK

Savaş’ın açıklamalarının ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, dün TBMM’de gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Başarır, “Hatay’da yaşananlar, halkı bizim için çok önemli. Onların verdiği tepki, her konudaki tepki başımızın üzerinde. Adayla ilgili Hatay’ın genelinde bir sıkıntı varsa partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir. Biz, Hatay halkından da ülkemizdeki yurttaşlarımızdan da büyük değiliz. Onların bu konudaki eleştirileri bizim başımızın tacıdır. O yüzden partinin yetkili kurulları, bu konuyu enine boyuna değerlendirip belki hemen iki, üç gün içerisinde kapsamlı bir anket yapıp bir karar verecektir” dedi.