Halkın canını hiçe sayıyorlar

Yerel seçimlere aylar kala İBB’ye karşı yürütülen karalama kampanyasının dozu daha da arttı. Yürüyen merdiven ve metrobüslere sabotajlar düzenlenip halkın canı hiçe sayılırken yandaşlar da yalan haberler üretiyor. Başkent’te ise özel halk otobüsleri, 65 yaş üstü yurttaşları “ücretsiz yolcu taşımak istemedikleri” gerekçesiyle otobüslere almıyor. Büyükşehir Belediyesi yolcu almayı reddeden otobüsleri bağlayıp garaja çekiyor.

Politika Servisi

İstanbul’u kaybetmeyi hazmedemeyen iktidar, yerel seçimlere aylar kala sabotaj ve yalanların dozunu daha da arttırdı.

İktidar, 2019’dan buyana İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) ve bağlı kurumları batırmak için türlü yollara başvurdu. Metro projelerinden yeni otobüs alımlarına kadar İBB’nin birçok projesine engel olundu. Şimdi de yürüyen merdiven sabotajlarıyla başlayan süreç yurttaşların canını tehlikeye atacak bir boyuta ulaştı.

İstanbul’da bir araç sürücüsü, çalışma olduğu için önlem amaçlı koyulan dubaları çarparak metrobüs yoluna devirdi. Şahsın, karşı yönden gelen metrobüslere kaza yaptırmaya çalıştığı iddia edildi. Devrilen dubalar nedeniyle metrobüsler tehlike atlatırken, yaşananlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerleyen araç sürücüsünün metrobüsler karşı yönden geldiği esnada dubalara çarptığı görüldü.

Görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü’nü etiketleyerek sosyal medya hesabından paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, "Bunun adı; düpedüz cinayete teşebbüs" yorumunu yaptı.

YANDAŞLARDAN YALAN

Yandaş Sabah ve A Haber de ortaya attıkları yalanla medya tarihine geçti. Fransa’da aylık yayınlanan “Le Monde Diplomatique” dergisindeki NATO-Türkiye ilişkisini konu eden makale, İstanbul’a ait bir yazıymış gibi sunuldu. 1950’lerden günümüze NATO ilişkilerinin ve siyasi gelişmelerin irdelendiği yazıyı Sabah ve A Haber “İETT Fransız Basınında” ve “İETT rezaleti dünyanın diline düştü” başlıklarıyla paylaştı.

Makalede kullanılan görseller arasında yer alan sanatçı İhsan Oturmak’ın çalışması, yazıda İETT ve İstanbul kelimesi dahi geçmemesine rağmen iftira fırsatı olarak kullanıldı. Çalışma, “yurttaşların İETT otobüsünü ittiği karikatür Fransız basınında” iddiasıyla paylaşıldı. Oturmak’ın aynı temada benzer tasarımları olmasına rağmen, sanatçının bir eseri, yalan habere malzeme yapıldı.

MERDİVEN SABOTAJLARI

Daha önce de metroların ve metrobüslerin yürüyen merdivenlerinin bazı şahıslar tarafından durdurulduğu ortaya çıkmıştı. İBB’den yapılan açıklamada yürüyen merdiven sabotajlarına dair, "İBB, yürüyen merdivenleri kasıtlı olarak durduranlara yönelik suç duyurusunda bulunmaya devam ediyor" denilmişti.

Hatta Üsküdar’da bazı kişilerin metro girişindeki yürüyen merdivenleri düğmesine basarak durdurduğu, hemen ardından ise A Haber ekibinin gelip çekim yaptığı ortaya çıkmıştı. İBB’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İstanbul’un metrolarında sabotaj, kumpas ve yalan haber nasıl yapılıyor, izleyin” ifadeleri kullanılmıştı.

KREDİ ONAYI VERİLMİYOR

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB’nin yeni otobüs alımı için kredi kullanmasına da onay vermiyor. 2 Eylül’de BirGün’e konuşan İETT Genel Müdürü İrfan Demet, Cumhurbaşkanlığı’nın 300 yeni otobüs alımı için hâlâ kredi onayı vermediğini söyledi. Milyarlarca liralık vergi yüküne de değinen Demet şöyle konuşmuştu:

“Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan hâlâ kredi onayı gelmedi. 2020 yılı sonunda bu onayı istemiştik, her yıl talebimizi yineliyoruz. Eğer onaylanırsa 300 yeni metrobüsü daha halkımızla buluşturacağız. 252 metrobüsü zaten biz aldık. Kredi ile 300 otobüs daha alırsak tüm metrobüs hattını yenileyebileceğiz. Zaten metrobüs hattında 600 araç çalıştırıyoruz. İETT’nin bir yıllık akaryakıt gideri 10 milyar TL’ye dayandı. Bunun 3,5 milyar TL’si ÖTV ve KDV. Akaryakıtı siz kaç paraya alıyorsanız biz de aynı fiyata alıyoruz. Bir indirim yok yani. Akaryakıta ödediğimiz vergilerle yılda yaklaşık 500 otobüs alabiliyoruz. 5 yılda tüm otobüslerimizi yenileyebiliriz ödediğimiz vergi ile…”

Öte yandan İBB’nin AKP döneminde yandaş vakıf ve derneklere tahsis edilen gayrimenkulleri geri alma girişimleri de seferinde engellendi.

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NELER YAPACAKLARININ FRAGMANI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 15 yıl hapis istemiyle yargılanan İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın beraatine ilişkin konuştu. İmamoğlu iktidarın belediyeyi yalan ve kumpaslarla yıpratmaya çalıştığını belirtti şu ifadelere yer verdi: "Biz dönem başladı başlayalı, seçim ortamı da dahil öyle laflar işittik, öyle kirletmeler yaşadık ki bazen bu kötü aklın yaratıcılığıyla ilgili gerçekten ben bile şaşkınlığa uğruyorum her gün. Gidip metronun merdivenlerine taş koyarak veya bir demir parçası koyarak onları bozmaya çalışmak ya da yol güzergah üzerinde bir işi, bir sistemi bozmaya çalışmak yani bir kurumu kirletmek, İETT ve Halk Ekmek gibi. Saçma sapan girişimlerin içinde bulunmak, koca koca televizyon kanallarını veya medya kuruluşlarını bu işe seferber etmek…

Seçime doğru atılan bu adımlar, seçime doğru daha neler yapacaklarının ön sinyalleri, fragmanları."

‘İSTANBUL HALKINI CEZALANDIRIYORLAR’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve CHP’li Meclis Üyesi Ülkü Sakalar ise iktidarın Ekrem İmamoğlu’nun karşısında bir aday dahi bulamadığını belirterek şunları söyledi:

“Kaybedeceklerini gördükleri için bunları yapıyorlar. Çaresizliklerinin göstergesi. Ekrem İmamoğlu’nun karşına aday bile çıkaramıyorlar. Aylardır harıl harıl aday arıyorlar. Zaten bugüne kadar politikaları çamur atmak ve algı üzerineydi. İstanbul halkı gerçekleri görüyor. 4 yılda inanılmaz işler yapıldı. 25 yılda yaptıklarını bizim 4 yılımızla kıyaslamaya çalışıyorlar. Bir otobüs bozulduğun kıyameti koparıyorlar yürüyen merdivenleri durduruyorlar. Yalanla dolanla sabotajla kampanya yürütürlerse de kaybedecekler. Bu engellemeler ve sabotajlar ile kimi cezalandırıyorsunuz? İstanbul halkını cezalandırıyorlar.”

Ülkü SAKALAR - İBB Başkan Vekili ve CHP'li Meclis Üyesi (Fotoğraf: BirGün)

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BAŞKENT’TE YAŞLILARI OTOBÜSLERE ALMIYORLAR

Başkent’te de Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği’nin artan maliyetleri gerekçe göstererek 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşıma hizmetini sonlandırma kararı aldı. 65 yaş üstü yurttaşların otobüslere alınmadığı görüntüler ise büyük tepki çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kendilerine şu ana kadar bin 810 yurttaştan ihbar geldiği belirtilirken uygulanan cezai işlemlerin yanı sıra 9 otobüsün bağlanarak garaja çekildiği açıklandı.

Açıklamada, Özel Halk Otobüsü esnaf yönetimlerinin ücretsiz yolcu taşımama kararını alırken ABB’yi hedef gösterdiği vurgulanırken yurttaşlardan gelen ihbarlara ilişkin şu veriler paylaşıldı: "Belediyemize, otobüslere kanunsuzca alınmama konusu ile ilgili 21 Eylül 2023 tarihinde 754 adet öğrenci abonmanlı, 1056 adet serbest biniş kartlı olmak üzere toplam 1810 vatandaşımızdan ihbar ulaştı." İhbarlar hakkında uyarı ve cezai işlemler uygulandığı aktarılırken 9 adet otobüsün parka çekildiği ifade edildi.

ABB, dokuz halk otobüsünü garaja çekti. (Fotoğraf: ABB)

‘BOYUN EĞMEYECEĞİZ’

ABB, önceki dönemlerde ücretsiz taşımaya ilişkin belediye bütçesinden kaynak ayrılmamasına rağmen kendilerinin 2020’den beri sağladığı desteğin 200 milyon TL’yi bulduğu aktarıldı. Ücretsiz yolcu taşımama kararının kanuna aykırı olduğu belirtilirken ABB’nin bu karara boyun eğmeyeceği ifade edildi.

KONTAK KAPATACAKLAR

Yaşanan krizin ardından Ankara’daki özel halk otobüsü şoförleri kontak kapatma kararı aldı. NTV’nin haberine göre Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, özel halk otobüslerinin pazartesi günü çalışmama kararı aldığını açıkladı.

HALKLA OYNUYORLAR

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise “Ankara Halk Ekmek’te üretilen ekmeklerde bakteri var” suçlamasında bulundu. Bir hafta arayla yaşanan iki olay da “Seçimler yaklaşırken karalama kampanyası yürütülüyor” yorumlarına neden oldu. Öte yandan ABB yönetimi, Halk Ekmek’e yönelik suçlamaların ardından uluslararası akreditasyona sahip laboratuvara inceleme yaptırdı. Yapılan incelemede, Ankara Halk Ekmek’te üretilen 17 çeşit ekmekte halk sağlığını olumsuz etkileyecek hiçbir bakteriye rastlanmadığı bildirildi. Belgeler, kamuoyu ile de paylaşıldı.