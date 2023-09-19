İBB, yürüyen merdiven sabotajlarına ilişkin yeni görüntü paylaştı

İstanbul'da yürüyen merdivenlere yönelik sabotaj eylemlerine bir yenisi daha eklendi. İBB, Beylikdüzü Metrobüs Durağı’nda 17 Eylül'de yapılan sabotajın görüntülerini paylaştı.

Güncel 19.09.2023 12:01 Giriş: 19.09.2023 12:01

Güncelleme: 19.09.2023 12:06 Kaynak: Haber Merkezi