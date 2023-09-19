İBB, yürüyen merdiven sabotajlarına ilişkin yeni görüntü paylaştı
İstanbul'da yürüyen merdivenlere yönelik sabotaj eylemlerine bir yenisi daha eklendi. İBB, Beylikdüzü Metrobüs Durağı’nda 17 Eylül'de yapılan sabotajın görüntülerini paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yürüyen merdivenlere sabotaj eylemlerine ilişkin yeni bir görüntü paylaştı.
İBB, Beylikdüzü Metrobüs Durağı’nda 17 Eylül'de yapılan sabotajın görüntülerini paylaştı.
İBB'den yapılan açıklamada, "İBB, yürüyen merdivenleri kasıtlı olarak durduranlara yönelik suç duyurusunda bulunmaya devam ediyor" denildi.
Yer : Beylikdüzü Metrobüs Durağı— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) September 19, 2023
Tarih : 17.09.2023
İstanbul'un birçok noktasında yürüyen merdivenlerimizi bozarak sabote eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/JkMNNPUXH7
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU
İBB iştiraki Metro İstanbul, yürüyen merdivenlere sabotaj düzenleyenlerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda 31 Ağustos ve 6 Eylül’de gerçekleşen sabotajların kamera görüntüleri delil olarak sunulmuştu.