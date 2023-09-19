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İBB, yürüyen merdiven sabotajlarına ilişkin yeni görüntü paylaştı

İstanbul'da yürüyen merdivenlere yönelik sabotaj eylemlerine bir yenisi daha eklendi. İBB, Beylikdüzü Metrobüs Durağı’nda 17 Eylül'de yapılan sabotajın görüntülerini paylaştı.

Güncel
  • 19.09.2023 12:01
  • Giriş: 19.09.2023 12:01
  • Güncelleme: 19.09.2023 12:06
Kaynak: Haber Merkezi
İBB, yürüyen merdiven sabotajlarına ilişkin yeni görüntü paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yürüyen merdivenlere sabotaj eylemlerine ilişkin yeni bir görüntü paylaştı.

İBB, Beylikdüzü Metrobüs Durağı’nda 17 Eylül'de yapılan sabotajın görüntülerini paylaştı.

İBB'den yapılan açıklamada, "İBB, yürüyen merdivenleri kasıtlı olarak durduranlara yönelik suç duyurusunda bulunmaya devam ediyor" denildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

İBB iştiraki Metro İstanbul, yürüyen merdivenlere sabotaj düzenleyenlerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda 31 Ağustos ve 6 Eylül’de gerçekleşen sabotajların kamera görüntüleri delil olarak sunulmuştu.

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