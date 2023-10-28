Halkın sırtındaki borç azalmıyor

“Rasyonele dönüyoruz” söylemi halka yansımaya başladı. Geçinebilmek için kredi ve kredi kartlarına yüklenen halkın borcu katlandı. BDDK verilerine göre yurttaşların bankalara 10 trilyon liradan fazla borcu bulunuyor.

Ekonomi Servisi

Ekonomi yönetiminin “Rasyonele dönüyoruz” söylemleri yurttaşların cebine yansımaya başladı. Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 35 seviyesine yükseltmesiyle seçim sonrası politika faizinin 4 kattan fazla artırılmış oldu. Bununla birlikte kredi kartlarına kasım ayında uygulanacak faiz oranı yüzde 3,71’e çıktı. Yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle kredi kartları ile temel ihtiyaçların karşılaştığı dönemde faiz artışları yurttaşın borçlanmasını engellemedi.

Halkın üzerindeki yoğun borç yükü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine yansıdı. Politika faizinin bir kez daha yükseltilmesiyle borçlanma maliyeti artarken son dört ayda yurttaşın taksitsiz kredi kartı borcu yüzde 44’e çıktı. Faiz uygulanmayan taksitli borçlardaki artış oranı ise yüzde 9,8 oldu. Kredili mevduat hesaplarındaki artış oranı da yüzde 26’nın üzerine çıktı.

NEREDEYSE 1 TRİLYON LİRA

BDDK’nin yayımladığı haftalık bültene göre 20 Ekim itibarıyla bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise 964 milyar 233 milyon lira olurken 433 milyar 144 milyon lirası taksitli, 531 milyar 89 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluştu. Aynı hafta itibarıyla tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 446,1 milyar lira. Kredilerin 443 milyar 534 milyon lirası konut, 87 milyar 703 milyon lirası taşıt ve 914 milyar 902 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluşurken taksitli ticari kredilerin tutarı ise 12 milyar 35 milyon lira arttı. Taksitli ticari kredilerin tutarı 1 trilyon 258 milyar 220 milyon lira oldu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 20 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 660 milyon lira artarak 169 milyar 709 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 144 milyar 766 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Öte yandan icralık yurttaş sayısında da büyük artış görülüyor. Ocak-20 Ekim 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,4 oranında arttı. İcra dairelerinde 10 milyon 977 bin dosyada borç bulunuyor.

KAF DAĞINI DA AŞTI

BDDK’nin verileri geçinemeyen yurttaşların sırtındaki borç yükünü ortaya koyuyor. Politika faizinin yük seltilmeye başladığı haziran ayından bu yana kredi ve kredi kartı borları milyarlarca lira katlandı. İcra dairelerindeki dosya sayısı da bir yılda yüzde 59,4 oranında arttı.