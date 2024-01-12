Halkın sırtındaki borç yükü artıyor

Faiz artışlarına karşın kredi kartı kullanımı hız kesmedi. Kredi borçları geçen yıl yüzde 54 arttı. Bankaların kredi kartı alacakları 1 trilyon 173 milyar TL’ye, takipteki alacaklar 191 milyar 984 milyon TL’ye yükseldi.

Ekonomi Servisi

Faiz artışlarına rağmen bireysel borçlarda artış oranı hız kesmeden devam ediyor. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları 1 trilyon 173 milyar liraya, takipteki alacaklar 191 milyar 984 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 5 Ocak itibarıyla 31 milyar 707 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 11 trilyon 630 milyar 252 milyon liradan 11 trilyon 661 milyar 959 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin tutarı, 2 milyar 509 milyon lira artışla 1 trilyon 516 milyar 260 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 437 milyar 883 milyon lirası konut, 95 milyar 329 milyon lirası taşıt ve 983 milyar 48 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,6 artışla 1 trilyon 173 milyar 349 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 510 milyar 455 milyon lirasını taksitli, 662 milyar 894 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu. Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 5 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 556 milyon lira artarak 191 milyar 984 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 154 milyar 294 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

BDDK verilerine göre, kredi borçlanmaları geçen yıla göre yüzde 54 arttı. Karşılaştırma sitesi encazip.com’un derlediği verilere göre 2022 yılının sonunda 7 trilyon 568 milyar TL olan toplam kredi borçlanmaları, geçtiğimiz aralık ayının son haftasında 11 trilyon 630 milyar TL seviyesine yükseldi.