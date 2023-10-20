Halkların kardeşliği

Netanyahu yönetimi Batılı egemenlerden aldığı destekle Gazze’ye ölüm yağdırırken, dört bir yanda halklar Filistin için ayakta. İşgale, saldırıya ve katliamlara karşı çıkan halklar savaş değil barış istiyor.

Dış Haberler

Batılı emperyalizminin desteğini arkasına alan Binyamin Netanyahu yönetimi, Gazze’ye ölüm yağdırırken hem İsrail’de hem de dünyanın dört bir tarafında halklar işgal ve saldırıların durması için ayakta. “Ortadoğu’da haritalar değişecek” diyen Netanyahu’nun savaş suçu işlediğini belirten kitleler egemenlere inat barış talebinde ve bir arada yaşamakta ısrarcı.

ABD KONGRESİ'NDE EYLEM

ABD’nin başkenti Washington'da Amerikalı Yahudiler barış talebiyle Kongre'de oturma eylemi yaptı. "Barış için Yahudi Sesi" grubunun eyleminde Washington’dan İsrail'e silah desteğinin kesilmesi istendi. Kongre üyelerini bir barış bildirisi hazırlamaya çağıran gruptakiler, İsrail'in bombardımanı durdurmasını istedi. Aralarında 20 kadar din adamının da bulunduğu kalabalık, "ateşkes" sloganları attı.

Göstericiler "Gazze kuşatmasına son", "Siyonizm=Faşizim", "Amerikalı Yahudiler Gazze'de şimdi ateşkes diyor" yazılı pankartlar taşıdı. Polis, yüzlerce kişiden oluşan grubun eylemini bir süre izledikten sonra müdahale etti, protestoculardan bazılarını plastik kelepçe ile gözaltına aldı. Kongre binası önündeki eylemde de göstericiler İsrail'in Filistin saldırılarını protesto etti.

New York ve Chicago'da da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik düzenlediği saldırı protesto edildi.

SUNAK’A İNAT BARIŞ

İngiltere’nin muhafazakar başbakanı Rishi Sunak soluğu Tel Aviv’de alırken başkent Londra'da binlerce protestocu, el-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki katliama tepki gösterdi. Başbakanlığın önünde toplanan eylemciler, katliamdan Londra yönetiminden savaşın durdurulması için devreye girmesini istedi.

FİLİSTİN’E ÖZGÜRLÜK

İspanya’dan Tunus’a, Ürdün’den Brezilya’ya pek çok ülkede de meydanlar savaşın durdurulması için doldu taştı.

Kuzey Afrika ülkesi Tunus’ta binlerce kişi, İsrail’in Gazze Şeridi'nde 500 Filistinlinin ölümüne neden olan hastane saldırısını protesto etti. Başkent Tunus’un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan binlerce gösterici, "Gözyaşına hayır, direnişe devam", "Siyonist işgalcilerle normalleşmeye hayır", “Özgür Filistin", "Halk Filistin’in kurtuluşunu istiyor" şeklinde sloganlar attı.

Ürdün'de de binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını protesto etti. Başkent Amman'daki İsrail Büyükelçiliği yakınında toplanan Ürdünlüler İsrail'e tepki gösterdi.

Kanada'nın Edmonton kentinde ise Yasama Meclisi Binası önünde Filistin halkı ile dayanışma gösterisi düzenlendi. Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail karşıtı slogan attı. Brezilya'nın Sao Paulo kentinde, Filistin halkı ile dayanışma gösterisi düzenlendi. Göstericiler İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek pankartları taşıdı.

BARIŞ İSTEYENLERE TEHDİT

İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai ise ülkedeki protestolara katılanları tehdit ederek "Gazze’yi desteklemek isteyenler gelsin, oraya giden bir otobüse bindirir Gazze’ye gitmelerine yardımcı olurum" ifadelerini kullandı. İsrail’deki azınlıkların haklarını savunan "Adalah" kuruluşu Polis Şefi’nin "ırkçı ve kışkırtıcı" açıklamalarını kınadı.