Haluk Bayraktar, İmamoğlu'nu hedef aldı: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı sattıkları iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, iddiayı yayanların İBB Başkanı İmamoğlu’nun iletişim ekibinin olduğunu ileri sürdü. İmamoğlu'nu hedef alan Bayraktar, "Bu PKK’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın ağabeyi olan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İsrail'e jet yakıtı sattıkları iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak" diye çıkıştı.

Ticaret Bakanlığı, Filistin'e saldırıların başladığı tarihten 185 gün sonra, 54 ürün gurubunda İsrail’e ticaret kısıtlaması getirdi. Tepkilere neden olan İsrail ile ihracatta ürünler arasında 'Uçak Benzini-Jet Yakıtı'nın da yer alması bir dizi tartışmayı da beraberinde getirirken, İsrail'e jet yakıtının Baykar tarafından satıldığı iddiası gündeme geldi.

Söz konusu iddia ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, “sosyal medyada Baykar ve yöneticileri aleyhine alçakça ve şerefsizce uçak yakıtı konusunda bir iftira kampanyası yürütüldüğü”nü iddia ederek İmamoğlu'nu hedef aldı.

Bayraktar, “Baykar, Türkiye'den Gazze'ye en büyük insani yardımı gerçekleştirmiş bir firmadır. Firmamızın tek faaliyet alanı insansız hava aracı sistemleridir. Bu iftirayı yayanları mahkemeye verip takipçisi olacağım. Oluşacak tazminatlar da yine Gazze'ye yardım olarak aktarılacaktır” diye yazdı.

Haluk Bayraktar, söz konusu iddiayı imamoğlu'nun iletişim kampanyalarını yürüten strateji ekibinde yer alan bir İBB çalışanının ortaya attığını ileri sürerek İmamoğlu’na şöyle seslendi:

"Bizim için nefsin izzeti yoktur yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz. Milletimiz de, Gazzeliler de bizim duruşumuzu iyi bilir. İsrail’e jet yakıtı sattığımız iftirasını atan alçak kim diye baktım. Gördüm ki İBB Başkanının iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer alıyormuş. 'Alevilerin de pkk’sı olmalı' diye yazılar yazıyor, dhkp-c güzellemesi yapıyormuş. Bu pkk’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim."