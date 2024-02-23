Hamas, 'esir' şartından geri adım atmadı

Hamas, İsrail güçleri Gazze'den çekilmediği sürece esirleri serbest bırakmama tutumunda kararlı. Filistinli yetkililere göre, Hamas, önceki müzakerelerdeki tutumundan geri adım atmıyor.

Hamas, İsrail ile esir takası anlaşması için Gazze Şeridi'ni işgal eden İsrail güçlerinin çekilmesini şart koşuyor.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin üst düzey Filistinli yetkililere dayandırdığı habere göre, Hamas, işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmediği sürece elinde tuttuğu esirlerin serbest bırakılmasını kabul etmeyeceği konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Filistinli yetkililere göre, Hamas, önceki müzakerelerdeki tutumundan geri adım atmadı.

MÜZAKERELERDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası müzakereleri çerçevesinde Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta bir toplantı yapılmıştı.

İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan sonuç çıkmamıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, bu toplantının ardından, Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine heyet göndermeyi reddetmişti.

Netanyahu, İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yayınlanan haberde, "Hamas üzerinde fazla baskı kurmadığı" iddiasıyla Katar'ın arabuluculuk rolünü "sorunlu" olarak nitelendirmişti.

İsminin açıklanmasını istemeyen ve AA'ya konuşan Filistinli kaynaklar ise Netanyahu'nun olumsuz tutumunun, Hamas ile anlaşma yapılmasının önünde engel oluşturduğunu belirtmişti.