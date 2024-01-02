"Hamas, esir takası görüşmelerini durdurma kararı aldı"

Hamas, üst düzey yöneticisinin öldürülmesinin ardından İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkese ilişkin müzakerelerin durdurulma kararını arabuluculara iletti.

Hamas, üst düzey yöneticisinin öldürülmesinin ardından İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkese ilişkin müzakerelerin durdurulma kararını arabuluculara iletti.

İsminin açıklanmasını istemeyen Filistinli bir kaynak yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkese ilişkin müzakereleri durdurma kararı aldığını söyledi.

Filistinli kaynak, Hamas'ın müzakereleri dondurma kararını, isim belirtmeksizin, arabuluculara ilettiğini kaydetti.

Aruri'nin öldürülmesinden kısa süre önce, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes konusunda sunduğu tekliflere olumlu yanıt vererek bu konudaki vizyonunu kendilerine aktardığını söylemişti.

Aruri'nin öldürülmesinin ardından, Hamas ve diğer Filistinli gruplar, direnişin yıldırılamayacağı açıklamasında bulunmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den önce, İsrailli yetkililer ve medya, Aruri'yi işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimcilere ve İsrail güçlerine karşı eylemlerin planlanmasıyla suçlamış ve suikast çağrısı yapmıştı.

İsrail güçleri, 31 Ekim'de Aruri'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınında bulunan Arura beldesindeki evini bombalamıştı.