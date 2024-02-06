Hamas, esir takasına olumlu yanıt verdi

Hamas, esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" dair cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini ve "olumlu" yanıt verdiğini duyurdu.

Hamas, esir takası ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" dair cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini ve "olumlu" yanıt verdiğini duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, çerçeve anlaşmasıyla ilgili yanıtını az önce Mısır ve Katarlı kardeşlerine iletti." ifadeleri kullanıldı.

Hamas'ın liderleri ve diğer Filistinli gruplarla yapılan istişare görüşmelerinin ardından yanıtını ilettiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hamas, söz konusu teklifi, tam ve kapsamlı bir ateşkesi garantileyecek, halkımıza karşı saldırıları bitirecek, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kaldırarak yeniden imarı garantileyecek ve esir takası sürecini tamamlayacak şekilde olumlu karşıladı."

Açıklamada ayrıca, Katar ve Mısır'ın yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma yönünde çaba sarf eden ülkelerin girişimleri takdir edildi.

BLINKEN'DAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise yaptığı açıklamada, ABD’nin Hamas’tan gelen yanıtı "şimdi" gözden geçirdiğini belirterek, "Yarın İsrail hükümeti ile görüşeceğim" dedi.

Hamas’a sunulan teklifin "ciddi" bir teklif olduğunu ve "sadece önceki anlaşmayı tekrarlamayı değil, genişletmeyi amaçladığını" vurgulayan Blinken, "Hala yapılması gereken çok iş var, ancak anlaşmanın mümkün ve gerekli olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Bunu başarmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İsrail ve Hamas arasındaki muhtemel anlaşma, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara 6 hafta ara verilmesini ve İsrailli esirler ile Filistinli mahkumların karşılıklı olarak serbest bırakılmasını içeriyor.

NE OLMUŞTU?

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 28 Ocak'ta Washington'da verdiği bir röportajda, َFransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yetkililerle müzakerelerin yapıldığını söylemişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Amerikan MSNBC kanalına yaptığı açıklamada, Paris'te ABD, Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası konusunda bir çerçevenin oluştuğunu, özellikle esir takası konusunda somut bir ilerleme kaydedildiğini aktarmıştı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise Paris toplantısından çıkan "çerçeve anlaşmasını" ve bunun uygulanmasına ilişkin maddeleri görüşmek üzere Kahire ziyareti için davet aldıklarını açıklamıştı.

Heniyye, "Paris toplantısından çıkan teklife karşı Hamas'ın cevabı öncelikle Gazze'ye acımasız saldırganlığın durması ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin dışına çekilmesi temelinde olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.