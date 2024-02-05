Hamas: İsrail, olası ateşkes maddelerini ısrarla reddediyor

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, olası ateşkes ve esir takası anlaşması için İsrail'e sunulan maddelerin kabul edilmediğini söyledi. Usame el-Hamdan, "Ateşkes istemedikleri gibi ablukayı kaldırmaya da yanaşmıyorlar. En büyük anlaşmazlık da bu" dedi.

Hamas, Gazze Şeridi'nde olası ateşkes ve esir takası anlaşması için sundukları maddelere İsrail'in ısrarla karşı çıktığını söyledi.

Hamdan, Gazze'de muhtemel ateşkes anlaşması hakkında Hamas'ın Beyrut ofisinde açıklamada bulundu.

Hamdan, Hamas ile İsrail'in ateşkes taslağında yaşadığı anlaşmazlıklar hakkında şöyle konuştu:

"Her şeyden önce bizim için çok önemli bir mesele olan tam bir ateşkes üzerinde ısrar ediyoruz. Yani (İsrail askerlerinin) Gazze'den tamamen çekilmesi ve Gazze'deki ablukanın kaldırılması. İsrail ise bu maddelere ısrarla karşı çıkıyor."

"SALDIRILARI SONLANDIRMAYI REDDEDİYOR"

İsrail'in üzerinde ısrar ettiği konulara değinen Hamdan, "İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam etmek istiyor. Ateşkes istemedikleri gibi ablukayı kaldırmaya da yanaşmıyorlar. En büyük anlaşmazlık bu." diye konuştu.

Arabulucuların anlaşma taslağı üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıklarına işaret eden Hamdan, Hamas'ın tüm şartlarının yerine getirileceğinin garantisinin verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

HAMAS, FİLİSTİNLİLERİN SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYOR

Hamdan, esir takası için İsrail'e üst düzey bir isim iletip iletmedikleri hakkında, "İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Bu da en sonunda gerçekleşecektir" şeklinde konuştu.

"TAM ZAMANLI BİR ATEŞKES"

Hamaslı yetkili, ateşkesin sağlanamaması halinde en kötü senaryonun ne olabileceği sorusunu, "Sahadaki gerçekler dışında herhangi bir senaryo hakkında konuşmak istemiyorum. Bizler tam kapsamlı bir ateşkes üzerinde çalışıyoruz ve sonunda bunu da gerçekleştireceğiz" şeklinde cevapladı.