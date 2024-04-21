Hamas: Gazze'nin idaresinde tek söz sahibi olma konusunda ısrarcı değiliz

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'nin idaresi hakkında, "Hamas, Gazze'nin idaresinde tek söz sahibi olma konusunda ısrarcı değil ama biz Filistin halkının bir parçasıyız ve ortaklık temelinde ulusal birlik hükümeti kurabilir" açıklamasını yaptı.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiği İstanbul’daki görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

AA'ya konuşan Heniyye, Gazze'nin idaresiyle ilgili bazı alternatifler ortaya atıldığını ancak bunların başarı elde etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

"Gazze Filistinliler tarafından yönetilir" diyen Heniyye, "Hamas, Gazze'nin idaresinde tek söz sahibi olma konusunda ısrarcı değil ama biz Filistin halkının bir parçasıyız ve ortaklık temelinde ulusal birlik hükümeti kurabilir ve Gazze'nin yönetimi konusunda anlaşabiliriz. Bunlar ulusal meselelerdir. Gazze'de, Batı Şeria'da veya her ikisinde de Filistin'in durumunu ne işgalcilerin ne de başkasının düzenlemesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Filistin iç siyasetinin düzenlenmesi için 2 aşamalı bir çağrı yaptık" diyen Heniyye, şunları söyledi:

"Bunun ilk aşaması Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) tüm Filistinli grupları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesinden oluşuyor. İkinci aşama ise Gazze'nin imarı ile Batı Şeria ve Gazze'deki kurumların tek çatı altında birleştirilmesini üstlenecek, devlet başkanlığı, yasama ve ulusal konsey seçimlerinin yapılmasını sağlayacak ulusal hükümetin kurulmasıdır."

Gazze'nin Filistin'in ulusal bir parçası olduğunu söyleyen Heniyye, Gazze ve Batı Şeria'yı kapsayan ulusal uzlaşı hükümetinin, savaştan sonra Gazze'yi de yönetmesini beklediklerini belirtti.