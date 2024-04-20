Erdoğan, Hamas lideri Haniye ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile İstanbul'da bir araya geldi.

AA'nın aktardığına göre, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan görüşme, basına kapalı şekilde gerçekleşti.

Erdoğan, dün İstanbul'da cuma namazı çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Haniye ile yarın İstanbul'da bir araya geleceğinin hatırlatılması ve "Yarın gündemde neler var?" sorusu üzerine "İsterseniz o gündemi biz Sayın Haniye ile aramızda tutalım ve ona göre de adımlarımızı atalım" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 17 Nisan Çarşamba günü Katar ziyaretinde Haniye ile bir araya gelmişti.