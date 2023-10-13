Hamas, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 13 rehinenin öldüğünü açıkladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında son bir gün içinde 13 rehinenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta İsrail'e saldırı başlatan Hamas'ın askerî kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında son 24 saatte 13 rehinenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Reuters'ın aktardığına göre altı rehinenin kuzey bölgesinin iki farklı noktasındaki saldırılarda, yedi rehinenin ise Gazze'deki üç farklı noktadaki saldırılarda öldüğü belirtildi.

BM: GAZZE'DEKİ 400 BİNDEN FAZLA KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

İsrail'in Gazze'deki 1,1 milyon kişiye bölgenin güneyine geçme çağrısı yapmasının ardından Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi (OCHA) de bir açıklama yaparak bir haftadır devam eden çatışmalarda Gazze Şeridi'ndeki 400 binden fazla kişinin evlerinden ayrılmak durumunda kaldığını ve 23 yardım çalışanının öldürüldüğünü bildirdi.