Hamas lideri Heniyye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız

Hamas lideri Heniyye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına ‘ulaşmaya yakın' olduklarını, bu konuda arabuluculuk yapan Katar'a cevaplarını ilettiklerini söyledi.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar 46. gününde de devam ederken, Hamas lideri İsmail Heniyye İsrail ile ateşkes anlaşmasına 'ulaşmaya yakın' olduklarını açıkladı.

Açıklamada, arabuluculuk yapan Katar'a cevaplarını ilettikleri belirtildi.

Hamas'ın Telegram hesabından, hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ateşkese ilişkin yaptığı açıklamaya yer verildi.

Heniyye, "Hareket, Katar'daki kardeşlerine ve ara buluculara yanıtını verdi. Ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınlaştık" ifadelerini kullandı.

SAVAŞTA SON DURUM

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar 46. gününde de devam ediyor.

İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı’na göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişinin öldürüldü.

İsrail basını ise 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.