Hamas paylaştı | İsrailli rehinler Netanyahu'ya seslendi: Hepimizi İsrail ordusuyla öldürmek mi istiyorsun?

Kassam Tugaylarının elindeki İsrailli esir, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya seslendi. Hükümetin politikalarını eleştiren kadın, "Senin politik, askeri ve güvenlik alanındaki rezaletini taşıyoruz. Çünkü sen 7 Ekim’de işleri berbat ettin. Çünkü orada ordu yoktu, kimse gelmedi, bizi kimse korumadı. Hiçbir 'şartın' bulunmadığı şartlar altında tutsağız" dedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının elindeki İsrailli esirler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "esir takası yapmamakla" kendilerini öldürdüğünü belirterek, öfkelerini dile getirdi.

Kassam Tugayları, esir tuttuğu İsraillilerin Netanyahu'ya hitaben çektiği görüntüyü Telegram hesabında yayımladı.

Görüntüdeki 3 esir kadından biri, dün esirlerin aileleri için düzenlenen basın toplantısına dikkati çekerek, "Ateşkes olması gerektiğini ve bizi serbest bırakmanız gerektiğini biliyoruz. Serbest kalmamız için söz verdiniz" dedi.

"KİMSE GELMEDİ, BİZİ KİMSE KORUMADI"

İsrailli kadın, Netanyahu'ya hitaben, şunları şöyledi:

"Senin politik, askeri ve güvenlik alanındaki rezaletini taşıyoruz. Çünkü sen 7 Ekim’de işleri berbat ettin. Çünkü orada ordu yoktu, kimse gelmedi, bizi kimse korumadı. Hiçbir 'şartın' bulunmadığı şartlar altında tutsağız. (Netanyahu) Bizi öldürüyorsun, hepimizi öldürmek mi istiyorsun, hepimizi İsrail ordusuyla öldürmek mi istiyorsun, herkesi katlettiğin yetmedi mi, İsrail vatandaşlarının öldürülmesi senin için yeterli değil mi?"

Netanyahu'dan esir takası yapmasını isteyen İsrailli kadın, "Bizi şimdi serbest bırak. (Filistinlileri kastederek) onların vatandaşlarını ve tutsaklarını hemen bırak. Herkesi serbest bırak, ailelerimizin yanına dönelim. Şimdi." diye konuştu.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İLETİŞİM HİZMETLERİ DURMA NOKTASINDA

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.