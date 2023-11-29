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Hamas, Rusya vatandaşı 2 esiri serbest bıraktı

Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir olan 2 Rusya vatandaşının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına karşılık serbest bırakıldığını duyurdu.

Dünya
  • 29.11.2023 19:04
  • Giriş: 29.11.2023 19:04
  • Güncelleme: 29.11.2023 19:31
Kaynak: AA
Hamas, Rusya vatandaşı 2 esiri serbest bıraktı
FOTOĞRAF: AA

Hamas, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir olan 2 Rusya vatandaşının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına karşılık serbest bırakıldığını duyurdu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, serbest bırakılan 2 esirin Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, 2 Rusya vatandaşının Putin'in çabalarına karşılık olarak serbest bırakıldığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail basını söz konusu esirlerin Rusya vatandaşlığı bulunan 2 İsrailli olduğunu yazdı.

Hamas, 26 Kasım'da da yine Putin'in çabalarına karşılık Rus vatandaşlığı da bulunan bir İsrailli esiri serbest bırakmıştı.

İsrail basınına göre hâlâ Gazzede 161 esir bulunuyor
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