İsrail basınına göre hâlâ Gazze'de 161 esir bulunuyor
İsrail basını, abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların elinde hâlâ 146'sı İsrailli toplam 161 esir bulunduğunu yazdı.
Kaynak: AA
İsrail basını, abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların elinde hâlâ 146'sı İsrailli toplam 161 esir bulunduğunu yazdı.
İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi, İsrail Başbakanlık Basın Ofisine dayandırdığı haberinde, "insani ara" süresince 66'sı İsrailli 86 esirin serbest bırakıldığını aktardı.
Haberde, Gazze Şeridi'nde hala 146'sı İsrailli 15'i yabancı ülke vatandaşı 161 esirin bulunduğu ifade edildi.
Esirlerin 126'sının erkek, 35'inin kadın olduğu kaydedildi.
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