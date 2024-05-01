Hamas'tan Devlet Bahçeli açıklaması

Hamas, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, 'İsrail'e karşı direnişinde Filistin halkına verdiği destekten' dolayı memnun olduğunu açıkladı

Hamas, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili bir açıklama yaptı.

AA'nın aktardığına göre Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, 'Bahçeli'nin, Filistin halkının İsrail işgaline karşı direnişini destekleyen, Hamas'ı ve Filistin direnişini terör örgütü olarak tanımlamayı reddeden tutumundan' söz edildi.

Açıklamada "Bahçeli'nin bu ilkeli ve kıymetli tutumunun, asil Türk halkının, Filistin halkının kurtuluş ve bağımsızlık arayışına verdiği destek konusundaki özgün tutumunun bir uzantısı olduğu" savunuldu.