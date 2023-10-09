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Hamas'tan İsrail'e ‘esir takası’ teklifi

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, Hamas’ın İsrail’e “Katar arabuluculuğunda esir takası önerdiğini” yazdı. İddiaya göre Katar, ABD’nin desteğiyle arabuluculuk yapacak.

Dünya
  • 09.10.2023 16:20
  • Giriş: 09.10.2023 16:20
  • Güncelleme: 09.10.2023 16:21
Kaynak: AA
Hamas'tan İsrail'e ‘esir takası’ teklifi

Hamas'ın İsrail'e, hapishanelerdeki Filistinli kadın mahkumların serbest bırakılması karşılığında rehin aldığı İsrailli kadınları teslim etmeyi önerdiği öne sürüldü.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın "adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağa" dayandırdığı haberinde, Katar'ın, ABD'nin de desteğiyle "esir takası" için arabuluculuk yapacağı savunuldu.

Haberde, Hamas'ın, Katar'a, İsrailli kadın rehineleri, İsrail hapishanelerinde tutulan 36 Filistinli kadın mahkumun serbest bırakılması karşılığında iade edebileceğini belirttiği iddia edildi.

Örgüt, 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda, Gazze yakınındaki İsrail yerleşimlerinde çok sayıda sivili rehin almıştı.

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