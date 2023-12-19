Hamas Türkiye’yi güvenli bulmuş

Haber Merkezi

İsrail kamu yayıncısı KAN, üst düzey Hamas yetkililerinin geçen hafta Türkiye’de gizli bir toplantı yaptığı iddiasını gündeme taşıdı.

İsrail medyasının iddiasına göre; Beyrut’ta yaşayan Hamas Siyasi Büro Şef Yardımcısı Salih al-Aruri ile Doha’da yaşayan eski Hamas Siyasi Büro Şefi Halid Meşal, toplantıya liderlik etti. Gizli toplantıda başkaca birkaç üst düzey Hamas yetkilisi de hazır bulundu. The Jerusalem Post’un aktardığı haberde ise, Türkiye’nin Hamas yetkilileri için ‘yeterince güvenli bir yer’ olması nedeniyle seçildiği iddiası yer aldı. Toplantının Hamas’ın İsrail’le sürmekte olan çatışmalarda atacağı adımları koordine etmek için düzenlediği öne sürüldü.