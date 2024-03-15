Hamas ve Netanyahu'dan karşılıklı ateşkes açıklaması

Hamas, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurdu. Netanyahu ise Hamas'ın teklifini 'akıl dışı' olarak nitelendirdi.

Gazze'de Ramazan ayı öncesinde ilan edilebileceği belirtilen ateşkes görüşmelerinden henüz sonuç çıkmadı. Son olarak Hamas, Telegram hesabından yaptığı açıklamayla arabulucular Mısır ve Katar'a ateşkes anlaşması teklifini ilettiklerini duyurdu.

Açıklamaya göre Hamas'ın teklifi ilk aşamada İsrailli kadın, çocuk, yaşlı ve hasta rehinelerin 700 ila bin Filistinli mahkum karşılığında serbest bırakılmasını içeriyor.

Hamas, ilk aşamadan sonra İsrail’in Gazze’den çekileceği son tarih üzerinde anlaşılacağını bildirdi.

Hamas'ın açıklamasında "Bu adım, Mısır ve Katar'daki arabulucu kardeşler aracılığıyla, Gazze'de halkımıza yönelik saldırıyı durdurmak, onlara yardım sağlamak, yerinden edilenlerin geri dönmesini ve işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesini sağlamak için yürütülen müzakerelerin takibinin bir parçasıdır" denildi.

NETANYAHU: TEKLİF AKIL DIŞI

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Hamas'ın ateşkes teklifi için 'akıl dışı' dedi. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, arabuluculara sunduğu yeni ateşkes ve esir takası anlaşması teklifinde Hamas'ın "akıl dışı tekliflerinde ısrarcı olduğunu" ifade ettiği belirtildi.



Açıklamada, Netanyahu'nun, savaş kabinesine anlaşmaya ilişkin bir güncelleme sunacağı ve bunun cuma günü değerlendirmeye alınacağı kaydedildi.

Ateşkes görüşmeleri için Mısır'da heyetler 5 Mart'ta bir araya gelmiş ancak İsrail'in heyet göndermemesi üzerine görüşmeler 7 Mart'ta herhangi bir uzlaşma olmadan sona ermişti.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.