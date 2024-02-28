Hamburg’da BirGün’ün 20’nci yaş etkinliği: BirGün yaşıyorsa umut var demektir

BirGün’ün kuruluşunun 20. yıl etkinlikleri çerçevesinde Hamburg’da etkinlik düzenledi. Etkinlikte, BirGün’ün hiçbir zaman ilkelerinden ödün vermediğine dikkat çekilerek "BirGün, hiçbir zaman boyun eğmedi." denildi.

BirGün / AVRUPA

Gazetemiz BirGün’ün kuruluşunun 20’nci yılı vesilesiyle düzenlenen panel ve etkinlik dizilerine devam ediyor. Hamburg’da BirGün Okurları Kuzey Almanya Girişimi’nce düzenlenen panele yoğun ilgi gösterildi. Ezgi Güneytepe’nin moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte BirGün Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın ile gazetemiz yazarlarından Timur Soykan bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmalarda, “Tarikat, cemaat, mafya üçgeninde AKP rejimi ve Türkiye’nin geleceği” masaya yatırıldı.

Yaşar Aydın, Ezgi Güneytepe ve Timur Soykan panelde konuştu.

‘BOYUN EĞMEDİK, ASLA EĞMEYECEĞİZ’

Yaşar Aydın, yaptığı konuşmada, BirGün’ün zorluklarla çıktığını ancak hiçbir zaman ilkelerinden ödün vermediğini söyledi. “Gazetemiz ne dün ne de bugün boyun eğmedi” diyen Aydın, emekten ve halktan yana gazetecilik yaptıklarını ve bunu sürdüreceklerine dikkat çekti. Yaşar Aydın, sözlerini noktalarken dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı. BirGün Yazarı Timur Soykan da son dönemde gerçekleşen organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar ile Türkiye’deki güncel siyasi tabloyu değerlendirdi. Soykan, “Ülkenin bir mafya tarikat devletine dönüştüğünü” söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. Türkiyeli yurttaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte; Nur Deniz Kaplan, Cemalettin Zeyrek, Sultan Banu Molu, Ali Temiz, İranlı Grup Awa, Sinem Kılıç ve İlkay Dörtyol sahne aldı.