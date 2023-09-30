Hamile olduğunu düşünen kadının karnından 15 kilo kist çıktı

Kocaeli'nde, hamile olduğunu düşünen 37 yaşındaki kadının karnından 15 kilo kist çıkarıldı. Çıkarılan kistin ne olduğu patoloji sonucu ile belli olacak.

Kocaeli’nde hamile olduğunu düşünen ve yaşadığı ağrılar sebebiyle hastaneye başvuran kadının karnından 15 kilo kist çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gebze’de yaşan 37 yaşındaki Mona Dahhan, 3 ay önce mide bulantısı ve ağrı yaşamaya başladı. Karnı şişmeye başlayan kadın hamile olduğunu düşünerek Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yapılan kontrollerde hamile olmadığı anlaşılan kadın, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne yönlendirildi. Hekimler tarafından yapılan kontrollerde kadının karnında kist olduğunu belirlendi, ameliyat kararı aldı.

Patlama riski olan kütle, 1 buçuk saat süren operasyonla çıkarıldı. Kistin ne olduğunun patoloji sonucu ile tespit edileceği bildirildi.

"HAMİLE OLDUĞUMU DÜŞÜNDÜM"



Karnındaki şişlik dolayısıyla hamile olduğunu düşündüğünü belirten Mona Dahhan, "Karnımda ağrı oldu ve dinmedi. Adetim gecikti bunun üzerine hamile olduğumu düşündüm. Ayak ve kollarımda ağrıyınca doktora başvurdum. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ndeki kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurdum, doktor karnımda kist olduğunu söyledi ve Kocaeli Şehir Hastanesine yönlendirdi. Ameliyatım iyi geçti doktorum Mehmet Karanfil, Ali Çiftçi ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Ameliyat sonrası karnımdan çıkan kisti görünce çok şaşırdım, başarılı ameliyat geçirdim şu anda kendimi iyi hissediyorum" dedi.