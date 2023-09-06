Hapishane değil üniversite yurdu

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, yurt sorununa çözümü üçlü ranza yaptırmakta buldu. Üç kişinin yatacağı ranzalar, yaklaşık 3 hafta önce zorla boşaltılan öğrenci kulüpleri odalarına yerleştirildi. Üçlü ranzaları, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu (ÖTK) sosyal medya hesabından paylaşarak "15 kişilik odamızın 3’lü ranzaları, yurtta kalmaya layık görülen tüm öğrencilere hayırlı olsun!" ifadelerine yer verdi. Paylaşımı alıntılayan yüzlerce öğrenci, üniversite yönetimine tepki gösterdi.

Barınamıyoruz Hareketi de "Boğaziçi Üniversitesi yurt odaları 3 katlı ranzalar ile 15 kişiliğe yükseltildi! Görülmemiş bir icat: 3 kat, 15 kişi; balık istifi!" ifadelerini kullandı. Öte yandan İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) yemek ücretlerine iki ayda ikinci zam yapılması ve öğle yemeği fiyatının üç katına çıkarılması da tepkiye neden oldu. Okulun internet sitesinde ‘güncellediği’ verilerde, öğle yemeği fiyatı 15 lira oldu. Temmuzda yapılan zamla öğle yemeği fiyatı beş liradan 10 liraya, akşam yemeği fiyatı 10 liradan 20 liraya çıkartılmıştı.