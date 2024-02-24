Harry Potter dizisinin ne zaman yayınlanacağı belli oldu

Warner Bros. Discovery'nin CEO'su David Zaslav, dizinin 2026 yılında yayınlanacağını duyurdu

Dünyanın en çok sevilen fantastik roman ve filmlerinden biri olarak tarihe geçen Harry Potter serisinin dizisinin 2026'da yayınlanacağı açıklandı.

Warner Bros. Discovery'nin CEO'su David Zaslav, dizinin 2026 yılında yayınlanacağını duyurdu.

J. K. ROWLING, DİZİ EKİBİNE DESTEK VERECEK

David Zaslav, birkaç hafta önce kitapların yazarı J.K. Rowling ile buluştuğunu ve Harry Potter dizisi için çok heyecanlı olduklarını açıkladı. Yazar Rowling'in de dizinin yaratıcı ekibine destek vereceği belirtildi.

HBO Max platformunda yayınlanacak olan dizinin kadrosuna dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.