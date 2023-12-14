Hasan Bitmez'in ölüm haberi üzerine bütçe görüşmelerine ara verildi

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ölüm haberinin ardından TBMM'deki bütçe görüşmelerine ara verildi. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün TBMM'de bir cenaze töreni düzenleneceğini duyurdu.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ölüm haberinin alınmasının ardından Meclis'te bütçe görüşmelerine ara verildi.

Genel Kurulda, Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri üzerinde CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın konuşması sırasında Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e, Hasan Bitmez'in ölüm haberi verildi.

Önder, Özkan'ın konuşmasını keseceğini belirterek, "Acı haber geldi, grup başkanvekillerini arkaya davet ediyorum" dedi. Önder, birleşime 20 dakika ara verdi.

Aranın ardından Meclis Başkanvekili Önder, Bitmez'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrendiğini, kendisi için bugün TBMM'de bir cenaze töreni düzenleneceğini duyurdu. Önder, Bitmez'in naaşının, yarın İstanbul Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazını müteakip Merkezefendi Mezarlığı'nda defnedileceğini bildirerek, Saadet Partisi camiasına ve TBMM'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Genel Kurulda bakanlar, partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri de Bitmez'in vefatına ilişkin duygularını dile getirdi.