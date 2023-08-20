Hasarlı bina kepçe operatörünün üzerine yıkıldı: 44 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Gaziantep Şahinbey'de hasarlı bina yıkımı sırasında bina kepçe operatörünün üzerine devrildi. Enkaz altında kalan kepçe operatörünü Şahin Boz'un (44) cansız bedenine ulaşıldı. Boz'un cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde hasarlı bir binanın yıkımı esnasında bina kepçe operatörünün üzerine çöktü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep’te hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ederken, Binevler mahallesinde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan bir binanın yıkım çalışmaları esnasında aniden çöktü.

Yıkım çalışması yapan kepçe operatörü ise enkaz altında kaldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Gaziantep'te kontrollü yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörü Şahin Boz'un (44) cansız bedenine ulaşıldı. Boz'un cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.