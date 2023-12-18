Hasta afetzede çadırda yaşamaya mahkûm edildi

Haber Merkezi

Maraş merkezli depremlerin üzerinden aylar geçmesine karşın bölgedeki yurttaşların sorunlarının çoğuna çözüm bulunamadı. Hatay’daki depremzedelerden 62 yaşındaki Sülüman Yücel ve kanser hastası eşi 67 yaşındaki Meryem Yücel barınma sorunuyla mücadele eden afetzedelerden yalnızca ikisi.

Evrensel’de yer alan habere göre, Sülüman Yücel, sorunlar karşısında yetkililerin sessiz kaldığını söylüyor. Çin çadırında kalan çiftin kötüleşen sağlık sorunları gün geçtikçe artıyor. Yücel çifti yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Su yok 30 gündür banyo yapamıyoruz, soğuktan öleceğiz. Eşim hasta olduğu için kalkamıyor, tuvalet ihtiyacını gidermek için bir kova deldim, ihtiyacını orada karşılıyor. Kaymakamlığa, valiliğe gidiyorum yardımcı olan yok.” Deprem öncesinde kiracı oldukları için konteyner verilmediğini de söyleyen Yücel çifti, yetkililerin “Tapu getir, konteyner verelim” dediğini söyleyerek tepki gösteriyor.