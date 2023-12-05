Hasta tutuklu Cemal Tanhan yaşamını yitirdi

Haber Merkezi

Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde felç geçirdikten hastaneye kaldırılan 68 yaşındaki hasta tutuklu Cemal Tanhan, hayatını kaybetti. Tanhan, 23 Ekim’de felç geçirmesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan başvuru üzerine 6 Kasım’da infazı ertelenen Tanhan’a, 4’üncü evre kanseri teşhisi konuldu. Tedavi sürecinde konuşma yetisini kaybeden Tanhan, ayrıca zatürre oldu ve ciğerleri su topladı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi, Tanhan’ın tahliye edilmesi için 2023 yılında 4 defa başvuruda bulunmuştu. Ancak buna rağmen başvurulardan sonuç alınamamış ve Tanhan tahliye edilmemişti.