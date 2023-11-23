Tahliye için son ana dek beklediler

Haber Merkezi

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren eski tutuklu kanser hastası Cemal Tanhan’ın hastalığının kemiklerine kadar yayıldığı öğrenildi. Tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nden sağlık sorunları nedeniyle 6 Kasım’da tahliyesine karar verilen Tanhan’ın tedavisi sürüyor.

30 yıldır cezaevinde olan 68 yaşındaki Tanhan’ın kızı Ayşe Tanhyan, babasına dördüncü evre kanser teşhisi konulmasının ardından tahliye için son ana kadar beklediklerini aktardı. Tanhan, tedavi sürecinde konuşma yetisini de kaybettiğini söyleyen Ayşe Tanhan, "Doktoru bize ‘tedavi için çok geç kalınmış’ dedi. Babamı tedavi olması için zamanında hastaneye getirmediler. Son ana dek beklediler. Tansiyonu düşük olduğu için sevkini yapamıyoruz. Entübe edildiğinde bir kaç gününün kaldığı söylenmişti ama babam halen yaşıyor. Umutla iyileşmesini bekliyoruz" dedi.