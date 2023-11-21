Özgürlükleri bir kararla engellendi

Son dönemde birçok mahkûmun tahliyesi infaz erteleme nedeniyle yakılıyor. Ali Ekber Sever ve Ali Şen isimli mahkûmlar da infazlarını tamamlamasına rağmen tahliye edilmiyor. Avukatları hukukun ihlal edildiğini söylüyor.

Haber Merkezi

Toplam 12 Yıl 26 ay ceza alan ve 3 Kasım 2013 tarihinden bu yana cezaevinde olan Ali Ekber Sever ile 24 Kasım 1993 tarihinden bu yana cezaevinde olan Ali Şen isimli mahkûmların tahliye süreleri gelmiş olmasına rağmen, cezaevlerinin denetim - gözlem kurulları tarafından çeşitli bahanelerle tahliye süreleri ertelendi. Tahliye kurulunda sorulan; “okul okuyacak mısın?”, “X örgüt terör örgütü mü?” sorular mahkûmların avukatlarının ve mahkûm yakınlarının tepkisini çekti. Şen cezaevindeki problemlere ilişkin şikâyetlerde bulunduğu gerekçesiyle tahliye sisteminden 45 puan alması gerekirken 43.25 puan alabildi. Böylece iki mahkûmun da infazı yanmış oldu. Şen’in avukatı Direnç Yüksel BirGün’e şu değerlendirmeleri yaptı: “Adli suçlulara karşı kullanılmayan takdir hakkı, iktidar tarafından infaz yakma ile sopa olarak gösteriliyor.”

KEYFİ İNFAZ YAKIYORLAR

6 ay sonra tahliye kurulunun toplanacağını ancak 6 ay sonra çıkma ihtimalinin de net olmadığını ve üst sınır olan 1 yıla kadar sürecin uzayacağını tahmin ettiğini ifade eden Yüksel, “24 Ekim’de tahliye olması gerekiyordu kendisi. Kurulun verdiği kararın gerekçesinde de hayata dair net planı olmaması sebebiyle suça karışma ihtimali olduğu. 30 senedir cezaevinde kalan bir insanın dışarı çıktığında net bir projeksiyon çizmesi ne kadar mümkün? Bu sorular müvekkilimin aleyhine kullanılmak için sorulduğu açık. Koşullu salıverilme süresi olan 30 yıldır. Bundan sonrasında gerekçe üretmek zorunda, sistem ancak kendisini terör dili ile suçluyorlar, sadece cezaevindeki işleyişteki bazı sıkıntıları dile getirdiği için. Bu ifade kanun dışılığı kapsamaktadır. Kurul da bu yargı dışılığa paralel hareket ediyor” diye konuştu.

BirGün’e konuşan Sever’in avukatı Ceyda Gedik ise müvekkilinin örgüt üyeliğinden hüküm yememiş olmasına rağmen örgüt üyesi hükümlüler koğuşunda kaldığı için hak ihlallerine maruz kaldığını bildirdi. Gedik şunları aktardı: Yargılandığı dosyada örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten ceza aldı. Bunu örgüt üyeliği kategorisine sokmuyoruz. Müvekkilime 3 aylık tahliye erteleme kararı 15 dakika içinde tebliğ edildi. Bu 6 sayfalık bir karar, oradan kararın daha önceden ve yukarıdan verildiğini görüyoruz. Pişman mısın diye sorulmuş kendisine, o da suç işlemediği için pişman değilim demiş, bunu da gerekçe olarak göstermişler. Normalde İdari ve Gözlem Kurulu’nda 45-50 yaşlarındaki müvekkilime neden okula devam etmediği, okumayı düşünüp düşünmediği soruluyor. Cezaevinde 14 kitap okumuş olmasına rağmen iyi halli olmadığı kararı veriliyor. Bu tür çelişkili durumlar var.”

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10 AYDA ÜLKEDE EN AZ 22 TUTUKLU YAŞAMINI YİTİRDİ

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Tutuklu Aileleriyle Yardımlaşma Derneği (TUAY-DER) ve Diyarbakır Barosu, cezaevlerine ilişkin hazırlanan 9 aylık (Ocak 2023-Eylül 2023) raporu baro binasında yaptıkları basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Diyarbakır Barosu İnsan Hakları Merkezi Cezaevi İzleme Komisyonu Başkanı Adile Salman, Türkiye’nin farklı illerinde bulunan 19 cezaevinin, 60 defadan fazla kez ziyaret edildiği ve başvurucu tutsaklarla görüştüklerini kaydetti. Hasta tutsakların durumunun Türkiye’nin ceza infaz sistemi içerisinde en yakıcı ve önemli sorunlardan biri olduğunu hatırlatan Salman, “2022 yılı içerisinde, aralarında hasta mahpusların bulunduğu asgari 83 kişi hapishanelerde, 2023 yılı içerisinde ise 22 mahpus yaşamını yitirmiştir” dedi.