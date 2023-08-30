Hasta tutuklu Şakir Turan hayatını kaybetti

Erzincan L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 70 yaşındaki hasta tutuklu Şakir Turan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Erzincan L Tipi Kapalı Cezaevi’nde gırtlak kanseri teşhisi konulan 70 yaşındaki hasta tutuklu Şakir Turan, tedavi gördüğü Erzincan Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

'Örgüte yardım' iddiasıyla 6 yıl hapis cezası verilen Turan, 4 ayda 23 kilo verdi. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre bir haftadır hastanede tedavi altında bulunan Turan’ın ailesine haber verilmedi.

Tutukluların ailelerine haber vermesi üzerine babalarının hastaneye kaldırıldığını dile getiren Abdurrahman Turan, 25 Ağustos’ta Erzincan’a gittiğini ancak babasıyla görüştürülmediğini belirtti.

"REFAKATÇİ TALEBİMİZİ REDDETTİLER"

Avukatların girişimiyle 28 Ağustos’ta babasını görebildiğini söyleyen Turan, “İlk cezaevine girdiğinde 75 kiloydu, görüştüğümüzde 40 kiloya inmişti. Yürüyemiyor, zor konuşuyordu. Tekerlekli sandalyeyle gidip geliyordu, kendi ihtiyaçlarını göremiyordu. Refakatçi talebimizi de reddettiler. İzin vermediler” dedi.

Turan, babasının bu sabah 07.30’da yaşamını yitirdiğini aktardı. Turan, babasıyla son görüşmesinde kendileriyle vedalaştığını belirtti. Turan, “Hastanenin bodrum katında nemli ortamda tutuluyordu. Zor konuşuyordu ve tutulduğu yer çok kötüydü. 6-7 Jandarma başımızdaydı. Ayağı buz gibiydi, çorabımı giydirmek istedim, izin vermediler. Sanki kaçacak gibi başımızda duruyorlardı. Babam hepimiz ile tek tek vedalaştı. Bize, ‘Kendinize iyi bakın, birlik olun. Başım dik, geri adım atmadım’ dedi” diye konuştu.

CENAZE ATK'YE GÖTÜRÜLDÜ

Erzincan Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırılan Turan'ın cenazesi, Mardin'in Savur ilçesinde toprağa verilecek.