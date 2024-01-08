Hastane odasında ‘teyemmüm taşı’

Sağlıktaki gerici uygulamalar hız kazandı. Kamu hastanelerindeki sorunları görmezden gelen iktidar manevi danışmanlık hizmetlerine ağırlık verdi. Son olarak Bayburt Devlet Hastanesi’nde sağlık sorunları nedeniyle abdest alamayan hastalar için odalara ‘Teyemmüm taşı’ konulması tepkiye yol açtı.

Sibel BAHÇETEPE

Bayburt Devlet Hastanesi’nde sağlık sorunları sebebiyle abdest alamayan hastalar için hastane odasına "Teyemmüm Taşı" konuldu. Kamu hastanelerinde çok sayıda sorun yaşandığına dikkat çeken sağlık emekçileri, "Kamu hastanelerinde çok sayıda sorun yaşanırken, yurttaş randevu bulamazken, hastane binaları adeta dökülmeye yüz tutmuşken tek eksiğimiz odadaki teyemmüm taşı değil. Hastanelerde salgın var, tuvaletlerde kağıt havlu, sıvı sabun ve maske yok. Asıl sorunlar görmezden geliniyor" diye tepki gösterdi.

YAŞAM BİÇİMİ DAYATMASI

Sağlıktaki dini uygulamalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak dün İHA’nın servis ettiği haberde, sağlık sorunları sebebiyle abdest alamayan hastaların namazlarını kılabilmeleri için odalarına teyemmüm taşı konulduğu belirtildi. Haberde, Bayburt İl Müftülüğü hastane manevi danışmanları Hatice Ozan Okur, Yusuf Albayrak ve Bayburt Devlet Hastanesi personelinin, hastalar için ‘Teyemmüm Taşı’ yaptırarak hastane odalarına hediye ettiği ve İl Müftüsü Abdurrahman Şahin’in de hastane manevi danışmanlarına ve Bayburt Devlet Hastanesi personeline teşekkür ettiği belirtildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Mehmet Sıddık Akın, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, hastaların sağlık hizmetine erişemediğini, Sağlık Bakanlığı’nın sorunlara eğilmesi gerektiğini ancak bunların görmezden geldiğini söyledi. Akın, kamu kurumlarında bilimsel temelli desteğin sağlanması gerektiğini kaydederek "Eğer bir manevi desteğe ihtiyaç varsa hastanelerde psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ile bu yapılmalı. İktidarın niyeti aslında ortada. Toplumu değiştirip dönüştürme ve kendine göre bir siyasal sistem oluşturmanın bir alt zemini olarak değerlendirebiliriz. Kabul edilebilir değil" diye konuştu. Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ise "İktidar kendi dini yaşam biçimlerini toplumun tüm kesinlerine dayatıyor. Hastanelerde bilimsel tetkik ve tedavi yöntemleri dışında hastalara şifa olsun diye tıp dışı uygulamalar kabul edilemez. Eğer teyemmüm taşı odalara birer tane verilip tüm hastalar kullanacaksa bu özellikle enfeksiyon açısından çok tehlikeli. Özellikle şu an ciddi bir salgın durumu var. Böyle bir ortamda hastaların bir taşı kullanmamı zaten enfeksiyon riski açısından da uygun değil" değerlendirmesini yaptı.

ÇOK SAYIDA EKSİK VAR

SES’ten Kubilay Yalçınkaya ise kamu hastanelerinde başlayan manevi danışmanların ardından "Sağlıklı yaş alma merkezi" ile devam eden projelere dikkat çekerek, özetle şunları söyledi: "İl sağlık müdürlüklerinin bazı gruplarla, derneklerle, vakıflarla protokollerle manevi destek altında din hizmetlerinin hastanelerde yaygınlaştırması ciddi bir sorun. Bugün ciddi anlamda salgının yaygın olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Hastaneye gelen hastalarımıza maske uygulaması yok. Tuvalet ve lavabolarda sıvı sabun yok, kağıt havlu sorunu yaşanıyor. Yemekhanelerimizde ciddi hijyen sıkıntısı var. Bugün sağlık kurumları, sağlıksız bir ortamda sağlık hizmeti sunarken, teyemmüm taşının eksikliğini bir hastanenin hissetmesi, bu eksikliği de manevi danışman adı altında birinin gidermesi, devletin bir kurumu da bu eksiklik karşısında teşekkür etmesi halkla ne kadar kurumların koptuğunu, din üzerinden eksikliklerini kapatmaya çalıştıkları bir adım olarak değerlendirilir. Kurumlarda ciddi anlamda bir yozlaşma var."