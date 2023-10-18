Hastane saldırısı: İsrail, Hamas üyelerine ait olduğunu öne sürdüğü ses kaydını yayınladı

Gazze'de dün akşam yaşanan hastane katliamına ilişkin karşılıklı suçlamalar sürüyor. 500 kişinin hayatını kaybettiği katliama ilişkin sorumluluğu Filistinli örgütlere yükleyen İsrail, 2 Hamas militanına ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydı yayınladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 17 Ekim akşamı Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen ve en az 500 sivilin hayatını kaybettiği saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. İsrail ise saldırıdan Hamas bağlantılı 'İslami Cihad' örgütünün sorumlu olduğunu belirterek 2 Hamas militanına ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydı yayınladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan ses kaydı, "Hamaslı teröristler kendi sesleriyle: Hamas üyelerinin 17 Ekim'de Ehli Arap Hastanesi'ne başarısız İslami Cihad roketi fırlatmasını tartışırken yaptıkları konuşmayı dinleyin" mesajıyla paylaşıldı.

Ses kaydına İngilizce eklenen alt yazıda bir kişinin "Bunun İslami Cihad'a ait olduğu söyleniyor. Bizden gelmiş gibi, İsrail şarapneline benzemiyor. Hastanenin arkasındaki mezarlıktan ateşlenmiş" dediği duyuluyor.

Hamas terrorists in their own voices:



Listen to the conversation between Hamas operatives as they discuss the failed Islamic Jihad rocket launch on the Al-Ahli Baptist Hospital on October 17, 2023 pic.twitter.com/PUUuqE2Imu — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 18, 2023

Hamas ise İsrail'in saldırının suçunu kendi üstlerine yıkmaya çalıştıklarını belirterek "İşgalci İsrail sadece kendisinin sahip olduğu Amerikan silahlarıyla gerçekleştirilen bu korkunç katliamın doğrudan sorumlusudur" açıklamasını yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanı ise hastane saldırısını kendilerinin düzenlemediğine dair somut kanıtlar olduğunu ve bunları bugün yapılacak BMGK toplantısında da sunacaklarını açıkladı ve "Dahası, bu hastanenin her iki taraftan da sivilleri katleden Filistin İslami Cihad terör örgütü tarafından fırlatılan başarısız bir roketle vurulduğundan yüzde 100 eminiz" dedi.