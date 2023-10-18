İsrailli Bakan'dan 'hastane saldırısı' açıklaması: İslami Cihat örgütünün vurduğundan yüzde 100 eminiz

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, dün Gazze’deki Baptist Hastanesi’ne düzenlenen saldırıdan İsrail’in sorumlu olmadığını belirtti. Cohen, “Hastanenin her iki taraftan da sivilleri katleden Filistin İslami Cihad terör örgütü tarafından fırlatılan başarısız bir roketle vurulduğundan yüzde 100 eminiz” ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, dün Gazze’de Baptist hastanesine gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cohen, bugün (17 Ekim Çarşamba) gerçekleşecek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi yaptığı açıklamada Gazze'de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'ne atılan roketli saldırının Hamas bağlantılı Filistin İslami Cihat örgütü tarafından gerçekleştiğinden yüzde yüz emin olduklarını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen şöyle konuştu:

“İsrail'in Baptist Hastanesi’ne saldırmadığına dair elimizde somut kanıtlar var. Dahası, bu hastanenin her iki taraftan da sivilleri katleden Filistin İslami Cihat terör örgütü tarafından fırlatılan başarısız bir roketle vurulduğundan yüzde 100 eminiz. Bu kanıtlar bugün BM Güvenlik Konseyi toplantısında tüm uluslararası toplumun görmesi için sunulacaktır. İsrail,1400'den fazla kişiyi katleden acımasız bir terör örgütü olan IŞİD'e karşı savaşmaktadır. İsrail'in sivilleri öldürmesi bir trajedidir. İster İsrailli ister Filistinli olsun, olaya karışmayan Filistinlilerin hayatını kaybetmemesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Gazze Şeridi üzerindeki terörist kontrolüne bir el atılmalıdır. Hedefimiz budur ve bunu başaracağız."