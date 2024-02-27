Hastanede sekreteri darp ettiler!

Urfa'da, Suruç Devlet Hastanesi'nde görevli bir sekreter, hasta yakınları tarafından darp edildi. Konuya ilişkin SES'ten yapılan açıklamada, "Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin sebebi uygulanan bu sistemdir" denildi.

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Fotoğraf: Twitter / @SesRiha