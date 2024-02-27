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Hastanede sekreteri darp ettiler!

Urfa'da, Suruç Devlet Hastanesi'nde görevli bir sekreter, hasta yakınları tarafından darp edildi. Konuya ilişkin SES'ten yapılan açıklamada, "Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin sebebi uygulanan bu sistemdir" denildi.

Güncel
  • 27.02.2024 13:24
  • Giriş: 27.02.2024 13:24
  • Güncelleme: 27.02.2024 13:28
Hastanede sekreteri darp ettiler!
Fotoğraf: Twitter / @SesRiha

HABER MERKEZİ

Urfa Suruç Devlet Hastanesi'nde görevli sekreter, hasta yakınlarının saldırısına maruz kaldı.

Sağlık emekçisinin kafasına zımba ile vurulduğu ve darp edildiği belirtildi. 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Merkezi yaptığı açıklamada "Emek verirken şiddet görmek istemiyoruz! Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin sebebi uygulanan bu sistemdir. Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin sona ermesi için halk ve sağlık emekçilerini mutlu etmeyen bu sistemin değişmesi, etkin ve caydırıcı önlemler alınması lazım. Şiddet doğuran bu sistemi değiştireceğiz!" denildi.

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