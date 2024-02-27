Hastanede sekreteri darp ettiler!
Urfa'da, Suruç Devlet Hastanesi'nde görevli bir sekreter, hasta yakınları tarafından darp edildi. Konuya ilişkin SES'ten yapılan açıklamada, "Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin sebebi uygulanan bu sistemdir" denildi.
HABER MERKEZİ
Urfa Suruç Devlet Hastanesi'nde görevli sekreter, hasta yakınlarının saldırısına maruz kaldı.
Sağlık emekçisinin kafasına zımba ile vurulduğu ve darp edildiği belirtildi.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Merkezi yaptığı açıklamada "Emek verirken şiddet görmek istemiyoruz! Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin sebebi uygulanan bu sistemdir. Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin sona ermesi için halk ve sağlık emekçilerini mutlu etmeyen bu sistemin değişmesi, etkin ve caydırıcı önlemler alınması lazım. Şiddet doğuran bu sistemi değiştireceğiz!" denildi.
❗️Urfa Suruç Devlet Hastanesinde sekreter olarak çalışan sağlık emekçisi arkadaşımız hasta yakınlarınca fiziki saldırıya uğramış; kafasına zımba makinasıyla vurularak darp edilmiştir.— SES Genel Merkezi (@sesgenelmerkezi) February 27, 2024
Emek verirken şiddet görmek istemiyoruz!
Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin sebebi uygulanan… https://t.co/8mAEyee04N