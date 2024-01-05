Hastaneler doldu, yoğun bakımda hiç yer kalmadı

Haber Merkezi

Son haftalarda Covid-19, influenza (grip) ve diğer mevsimsel virüsler nedeniyle hasta yoğunluğu ciddi şekilde arttı. İstanbul Tabip Odası, kentteki birçok hastanede servislerin dolduğunu ve yoğun bakım ünitelerinde boş yatak kalmadığına dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı'na acil önlem alınması çağrısı yaptı.

Yapılan açıklamada, sahadaki hekimlerden alınan bilgilere göre yoğun bakımların alarm verdiğine dikkat çekildi. Açıklamada "Acil servislerin kırmızı alanlarında boş sedye kalmadığı, bazı hastaların yoğun bakım ünitesi için günlerdir sıra beklediği belirtiliyor" denildi. Türk Tabipleri Birliği'nin, solunum yolu hastalıklarına bağlı olarak ciddi bir salgın ile karşı karşıya kalınması üzerine 29 Aralık günü Sağlık Bakanlığı’na bir yazı göndererek tüm sağlık kuruluşlarında ve birimlerinde maske takımı başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınmasını istediği anımsatılan açıklamada, il sağlık müdürlüklerine yazı yazılarak tüm sağlık kuruluşlarında ve birimlerinde önlemler alınması, maske kullanımının teşvik edilmesi ve toplumun bilgilendirilmesi istendiği kaydedildi.