Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatay'da 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığına göre, saat 10.15'te merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncel
  • 05.03.2024 10:25
  • Giriş: 05.03.2024 10:25
  • Güncelleme: 05.03.2024 10:32
Kaynak: Haber Merkezi
Hatay'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Saat 10.15'te meydana geldiği belirtilen depremin derinliği 6.04 kilometre olarak kaydedildi. 

Prof. Ersoydan Çanakkale depremi açıklaması: Büyük İstanbul depremini tetikler mi?
BirGün'e Abone Ol