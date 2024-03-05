Hatay'da 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın aktardığına göre, saat 10.15'te merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 10.15'te meydana geldiği belirtilen depremin derinliği 6.04 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 5, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Samandağ (Hatay)
Tarih:2024-03-05
Saat:10:15:45 TSİ
Enlem:36.15 N
Boylam:36.03861 E
Derinlik:6.04 km
Detay:https://t.co/xGMbHJXZp3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi