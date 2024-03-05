Hatay'da 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığına göre, saat 10.15'te merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncel 05.03.2024 10:25 Giriş: 05.03.2024 10:25

Güncelleme: 05.03.2024 10:32 Kaynak: Haber Merkezi