Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem: Naci Görür, şubat depremleriyle bağlantısını açıkladı

AFAD'ın verilerine göre Hatay'ın Samandağ ilçesi yakınlarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent merkezinde de hisedilen deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklama yaptı

N6 Şubat depremlerinin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Hatay'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizgören-Yayladağı/Hatay açıklarında 4,1 deprem. Bu deprem Antakya Fay sisteminin deniz içerisindeki devamında olan artçı bir deprem. Şubat depremlerinde kırılmamış bir kesim. Endişe yok pic.twitter.com/MnMrs0WAiT — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 4, 2023

Son yaşanan depremle ilgili açıklama yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Denizgören-Yayladağı/Hatay açıklarında 4,1 deprem. Bu deprem Antakya Fay sisteminin deniz içerisindeki devamında olan artçı bir deprem. Şubat depremlerinde kırılmamış bir kesim. Endişe yok" dedi.