Hatay'da 6 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, karşı şeride geçerek çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan TIR şoförü tutuklandı.
Kaynak: DHA
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde karşı şeride geçip çarptığı otomobildeki aynı aileden 2’si çocuk 6 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın şoförü Şükrü K. tutuklandı.
Kaza, Payas – Dörtyol karayolu üzerinde meydana geldi.
Özerli Mahallesi mevkiinde TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.
Kazanın ardından Dörtyol Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan TIR sürücüsü Şükrü K'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Şükrü K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.