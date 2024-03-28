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Hatay'da 6 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, karşı şeride geçerek çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan TIR şoförü tutuklandı.

Güncel
  • 28.03.2024 16:09
  • Giriş: 28.03.2024 16:09
  • Güncelleme: 28.03.2024 16:29
Kaynak: DHA
Hatay'da 6 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü tutuklandı
Fotoğraf: DHA

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde karşı şeride geçip çarptığı otomobildeki aynı aileden 2’si çocuk 6 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın şoförü Şükrü K. tutuklandı.

Kaza, Payas – Dörtyol karayolu üzerinde meydana geldi.

Özerli Mahallesi mevkiinde TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Kazanın ardından Dörtyol Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan TIR sürücüsü Şükrü K'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Şükrü K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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