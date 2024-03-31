Hatay'da Demokrat Partili adayın yüzüne asit fırlatıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Demokrat Partili meclis üyesi adayı Oğuzhan Lök'ün yüzüne asitli saldırı gerçekleştirildi. Saldırının Cumhur İttifakı mensupları tarafından yapıldığını belirten Demokrat Parti Genel Sekreteri Ertan Küçükay, saldırganın gözaltına alındığını söyledi.

Demokrat Parti Genel Sekreteri Ertan Küçükay, dün gece Cumhur İttifakı mensupları olduğunu belirttiği kişiler tarafından Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayı Oğuzhan Lök'ün yüzüne asit fırlatıldığını ifade etti.

Lök'ün Mersin Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığını belirten Küçükay, saldırganın gözaltına alındığını belirtti.

Saldırı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Küçükay, şunları kaydetti:

"Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayımız Oğuzhan Lök Cumhur İttifakı mensupları tarafından dün gece saatlerinde 'yüzüne asit atılmak' suretiyle saldırıya uğramış hastanede tedavi altına alınmıştır. Tedavisine Mersin Şehir Hastanesi yanık ünitesinde devam edilmektedir.

Olay anından itibaren başta Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal, Hatay il başkanımız, Dörtyol ilçe başkanımız ve belediye başkan adayımız konunun yakın takipçileri olmuş yapılan hukuki girişimler neticesinde saldırgan gözaltına alınmıştır.

Bu alçak saldırıyı yapan ve azmettirenleri esefle kınıyoruz. 78 yıldır uğruna canlar verdiğimiz demokrasi mücadelemiz daha da güçlü ve kararlı bir biçimde sürecektir. Tüm Türkiye’de Demokratlar dimdik ayaktadır. Korkunun ecele faydası yoktur.”